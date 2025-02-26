Вице-премьер Григоренко: в России пока не планируют законодательно регулировать ИИ

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В ближайшие два года в России не планируется законодательно регулировать технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на презентации нацпроекта "Экономика данных" в национальном центре "Россия".

"Мы не считаем, что сейчас именно тот момент, когда нужно заходить с регуляторикой самого развития и применения. <...> Я думаю, что пару лет поживем в таких реалиях, а дальше будем думать, что делать", – передает слова Григоренко ТАСС.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что государство должно жестко контролировать развитие ИИ. По его словам, способности нейросетей к созданию дипфейков вредят обществу, затрудняют расследование преступлений и создают угрозу национальной безопасности.

Он призвал рассмотреть законодательное регулирование данного вопроса.

При этом ИИ успешно помогает в работе московских рентгенологов. В течение пяти лет искусственный интеллект успел проанализировать 14 миллионов лучевых исследований, рассказывал Сергей Собянин.