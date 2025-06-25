Песков заявил о пострадавшей репутации МАГАТЭ на фоне ударов США по Ирану

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Бездействие Международного агентства по атомной энергии во время атаки США по иранским ядерным объектам серьезно повлияло на его собственную репутацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о разрыве отношений Ирана и МАГАТЭ.

"Безусловно, подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения, которое произошло, – прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным", – сказал он.

Ситуация с разрывом, отметил Песков, вызывает обеспокоенность у России. При этом реалистичные данные о том, насколько повреждены ядерные объекты Ирана после атак Израиля и Соединенных Штатов, на данный момент вряд ли у кого-то есть, уточнил представитель Кремля.

"Наверное, пока рано. Нужно подождать, пока такие данные появятся", – добавил он.

Иранский парламент 25 июня одобрил законопроект о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ, рассказал ранее член президиума меджлиса Алиреза Салими. Согласно новым правилам, инспекторы агентства смогут посещать ядерные объекты Исламской Республики только после получения разрешения от Высшего совета нацбезопасности страны.

До разрыва отношений с Ираном МАГАТЭ зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на месте ядерного объекта в Фордо. Также агентство не исключило серьезных разрушений из-за мощных взрывов и чувствительности центрифуг.

Ирано-израильский конфликт обострился после нанесения еврейским государством ударов по ядерным объектам Исламской Республики. В ответ Иран также провел военную операцию.

Позже США атаковали три иранских ядерных объекта, на что Тегеран ответил ударами по американским базам в Катаре и Ираке.

Спустя время американский президент Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем. Сообщалось, то соглашение было нарушено, однако затем Исламская Республика подтвердила режим прекращения огня.