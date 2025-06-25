Politico: Трамп заранее не предупредил Европу об атаках на Иран

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Американский президент Дональд Трамп заранее не предупредил лидеров стран Европы о готовящихся атаках на иранские ядерные объекты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По словам автора материала, другие СМИ ранее писали об осведомленности британского правительства о решении США атаковать Иран. Однако Трамп не предупреждал глав европейских стран до того, как санкционировать удары бомбардировщиками B-2 по иранским объектам.

При этом на саммите G7, который состоялся в Канаде 16 и 17 июня, американский президент создал у других лидеров ощущение, что склонен к данной атаке, отмечается в колонке издания.

США 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, этой атакой американцы смогли полностью уничтожить все цели.

Исламская Республика 23 июня начала военную операцию под названием "Хорошая весть о победе", нанеся удар по военным базам США в Катаре. На следующий день Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

При этом глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что Иран нарушил это соглашение. Позднее Исламская Республика подтвердила перемирие в конфликте.