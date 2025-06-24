Израиль заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном

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Иран нарушил режим прекращения огня, заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. В связи с этим он поручил военным нанести ответные удары.

"Я дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ. – Прим. ред.) ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня мощными ударами по целям режима в центре Тегерана", – цитирует его ТАСС.

ЦАХАЛ зафиксировала ракетную атаку со стороны Ирана на севере Израиля. Там сработали системы воздушной тревоги. Местному населению рекомендовали следовать инструкциям командования тыла.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты Ирана, в ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства. С тех пор стороны продолжают атаковать друг друга.

К конфликту 22 июня присоединились США, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все цели были успешно уничтожены.

В ответ Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", атаковав американские базы в Катаре.

Трамп 24 июня объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию и заявил, что соответствующее решение будет принято позже. В свою очередь, израильская сторона согласилась на предложение главы Белого дома, но предупредила о том, что будет реагировать на нарушения этого режима.

