Канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль достиг всех целей операции против Ирана

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Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана "Народ как лев", устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах. Об этом сообщил советник канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем телеграм-канале.

В ночь на 24 июня Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генштаба и главы Моссада. Было указано, что израильской армии удалось взять под контроль воздушное пространство Тегерана, нанести удар по высшему военному командованию Ирана и ликвидировать десятки государственных объектов.

При этом Армия обороны Израиля продолжала наносить удары даже в последние сутки, ликвидировав таким образом сотни боевиков "Басидж" и устранив еще одного высокопоставленного специалиста ядерной программы.

Канцелярия в своем заявлении указала, что в связи с достижением всех целей Израиль согласился на предложение американского президента Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. Кроме того, страна поблагодарила президента США за поддержку и участие в устранении ядерной угрозы со стороны Ирана.

Израильская сторона пообещала реагировать на атаки, которые будут нарушать режим прекращения огня. При этом местных жителей попросили соблюдать инструкции командования тыла до тех пор, пока не будет подтверждено полное соблюдение перемирия.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и желаем скорейшего выздоровления всем раненым", – добавил Гендельман.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство. С тех пор стороны постоянно наносили удары по территориям друг друга.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, которые находятся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп заявил, что Штатам удалось полностью уничтожить все цели. После этого он призвал Тегеран прекратить удары.

Однако Исламская Республика пообещала, что США пожалеют о своих действиях. Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что атака Штатов на иранские ядерные объекты "развязала стране руки".

Вечером 23 июня Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удар по американским военным базам в Катаре. На следующий день Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, указав, что после этого "мир отпразднует окончание 12-дневной войны".

Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию, добавив, что решение о прекращении огня будет принято позже. В Израиле заявление американского лидера на тот момент комментировать не стали.