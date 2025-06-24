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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" – призвал президент Штатов.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран якобы достигли соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что после этого весь мир сможет отметить окончание 12-дневной войны.

Однако позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию, добавив, что решение о прекращении огня будет принято позже. При этом израильская сторона не стала комментировать заявление Трампа.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. С тех пор стороны регулярно наносят удары по территориям друг друга.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане, полностью уничтожив все цели. После этого Трамп призвал Тегеран прекратить удары.

Однако Иран пообещал, что США пожалеют о своих действиях. В частности, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави указал, что агрессия со стороны Штатов "развязала его стране руки".

Вечером 23 июня Иран провел военную операцию "Хорошая весть о победе", атаковав американские военные базы в Катаре. При этом Тегеран использовал столько же ракет для удара по этой цели, сколько Вашингтон применил в ходе атаки по иранским ядерным объектам.

