ЦАХАЛ заявила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем телеграм-канале о шестом за вторник, 24 июня, запуске ракет из Ирана.

В связи с этим в Израиле работают системы противовоздушной обороны (ПВО), которые должны перехватить снаряды. Также наносятся ответные удары для устранения угрозы, уточнили в ЦАХАЛ.

В некоторый районах еврейского государства объявлена воздушная тревога. Израильская армия посоветовала местным жителям спрятаться в безопасном месте и находиться там до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось о не менее трех погибших из-за попадания иранской ракеты в 7-этажное здание в израильском городе Беэр-Шева. По данным СМИ, есть пострадавшие, но их число и степень ранений не раскрывается. Всем им оказывается необходимая медпомощь.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран якобы согласились в ближайшие часы прекратить огонь. Он добавил, что после этого "мир отпразднует окончание 12-дневной войны".

Однако спустя время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня или ведения военных операций. По его словам, окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позднее. Израильская сторона при этом не стала комментировать заявление Трампа.

