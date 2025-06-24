N12: три человека погибли при новых ракетных ударах Ирана по Израилю

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По меньшей мере три человека погибли из-за попадания иранской ракеты в 7-этажное здание в израильском городе Беэр-Шева, сообщает телеканал N12.

СМИ уточняет, что на месте удара много разрушений. Также есть пострадавшие, их число и степень ранений не уточняется. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске новых ракет со стороны Ирана. В нескольких районах еврейского государства была объявлена воздушная тревога, в том числе в Тель-Авиве.

Иран 23 июня нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке. Иранская сторона назвала это ответом на атаку США в отношении ядерных объектов.