N12: три человека погибли при новых ракетных ударах Ирана по Израилю

24 июня, 06:51Происшествия
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
По меньшей мере три человека погибли из-за попадания иранской ракеты в 7-этажное здание в израильском городе Беэр-Шева, сообщает телеканал N12.
СМИ уточняет, что на месте удара много разрушений. Также есть пострадавшие, их число и степень ранений не уточняется. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске новых ракет со стороны Ирана. В нескольких районах еврейского государства была объявлена воздушная тревога, в том числе в Тель-Авиве.
Иран 23 июня нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке. Иранская сторона назвала это ответом на атаку США в отношении ядерных объектов.
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