Израиль заявил об отражении новых ракетных атак со стороны Ирана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске новых ракет со стороны Ирана ночью 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В нескольких районах еврейского государства была объявлена воздушная тревога, в том числе в Тель-Авиве. ВВС Израиля принимают меры по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, для устранения угрозы.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран якобы согласились в ближайшие часы полностью прекратить огонь. Он добавил, что после этого "мир отпразднует окончание 12-дневной войны".

Однако позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии соглашения с Израилем о прекращении огня или ведения военных операций. Глава ведомства подчеркнул, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позднее.

Израильская сторона отказалась комментировать данное заявление Трампа.