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23 июня, 23:23

Происшествия

МИД Катара решительно осудил ракетные удары Ирана по базам США

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Катар решительно осуждает удары Ирана по военной базе Эль-Удейд на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

В ведомстве добавили, что жертв в результате иранского ракетного удара нет. База была эвакуирована заранее в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе. При этом представитель МИД подчеркнул, что Катар оставляет за собой право на прямой ответ Ирану.

В Минобороны Катара также заявили, что катарские системы ПВО успешно отразили иранские атаки по военным базам Штатов. Ракетные удары не предоставляют опасность для страны. Катар и Иран продолжат поддерживать дружеские отношения.

Иран выпустил 10 ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по базе в Ираке вечером 23 июня. Согласно заявлением иранской стороны, это является ответом на атаку США в отношении ядерных объектов Ирана.

Несколько позже представитель Пентагона заявил, что персонал военной авиабазы США Аль-Удейд, расположенной в Катаре, не пострадал в результате ракетного удара Ирана. Минобороны США продолжит внимательно отслеживать ситуацию.

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