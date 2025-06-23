Персонал военной базы США в Катаре не пострадал в результате удара Ирана

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Персонал военной авиабазы США Аль-Удейд, расположенной в Катаре, не пострадал в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление чиновника Пентагона.

"На данный момент нет сообщений о потерях со стороны США", – добавил он.

Вместе с тем Пентагон подтвердил факт атаки военной базы при помощи ракет малой и средней дальности. Минобороны США продолжит внимательно отслеживать ситуацию, указано в заявлении.

При этом Иран проинформировал Соединенные Штаты о готовящихся атаках за несколько часов до ударов, передает Reuters. Высокопоставленный чиновник на Ближнем Востоке в беседе с агентством отметил, что сообщения поступили по двум дипломатическим каналам. Кроме того, сведения о предстоящих ударах поступили в Катар, где находится одна из целей ударов иранских ракет.

Исламская Республика начала военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз, расположенных в Катаре и Ираке, вечером 23 июня. В ее рамках Иран запустил 10 ракет, заявили СМИ. Иранская сторона уточнила, что удар по катарской базе Аль-Удейд является ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов.

По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон внимательно следят за потенциальными угрозами базе Аль-Удейд. Также посольство Штатов в Катаре призвало граждан США укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.

На фоне этих событий Катар, Кувейт и Бахрейн закрыли воздушные пространства. С момента объявления о запрете полетов над территориями Катара ни одно воздушное судно не покинуло авиагавань в городе Доха.