Трамп заявил, что Иран никогда не сможет восстановить ядерную программу

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Иран никогда не сможет восстановить свою ядерную программу, так как его потенциал в этой области исчез. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп перед отъездом на саммит НАТО в Гааге, передает агентство Reuters.

Глава Белого дома остался недоволен как и Ираном, так и Израилем из-за нарушения режима прекращения огня, о котором было объявлено несколькими часами ранее. При этом особое недовольство он высказал в сторону еврейского государства. На этом фоне президент США призвал израильскую сторону успокоиться.

"Я должен заставить Израиль успокоиться", – добавил американский лидер.

По его мнению, нарушение режима прекращения огня между Израилем и Ираном могло произойти неумышленно.

"Я думаю, что обе стороны нарушили его. <...> Они просто не смогли сдержать людей", – указал Трамп.

В социальной сети Truth Social президент США призвал Израиль не наносить удары по Ирану. Он объяснил, что это будет расцениваться как серьезное нарушение установленного режима прекращения огня.

"Верните своих пилотов домой сейчас же!" – призвал глава Белого дома.

После этого Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои военные самолеты. Он добавил, что режим прекращения огня продолжает действовать.

В свою очередь, военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с радио КП заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Ирана понесла невосполнимые потери в результате конфликта с Израилем. При этом он считает, что говорить о достижении Тель-Авивом целей сложно, так как неизвестен ущерб, который был нанесен ядерным объектам Тегерана.

Ходаренок также отметил, что военно-воздушные силы Ирана никак не проявили себя в конфликте с Израилем. Он указал, что авиация еврейского государства действовала в воздушном пространстве Исламской Республики как на учениях.

"Во всяком случае, никаких сведений о каких-то чувствительных потерях для израильских вооруженных сил, такой информации у нас нет", – подытожил эксперт.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем произошла в ночь на 13 июня. Тогда еврейское государство нанесло удары по военным объектам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильскую территорию.

Спустя время к конфликту присоединились США, которые атаковали три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по американским базам в Катаре.

Трамп 24 июня заявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем. Однако тогда глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи опроверг эту информацию.

При этом Израиль сообщил, что одобрил предложение Трампа, однако предупредил, что будет реагировать на нарушение режима прекращения огня. Начало перемирия подтвердил затем и Иран.

