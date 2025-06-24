Лавров оценил устойчивость прекращения огня на Ближнем Востоке

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На данный момент сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке. Об этом в ходе Примаковских чтений заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня и на установление бессрочного перемирия, что аналогичную роль в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья. Но уже после ее объявления были сообщения об ударах", – приводит РИА Новости слова министра.

При этом Лавров подчеркнул, что в Москве приветствуют договоренности о прекращении огня. Россия находится в доверительных контактах с США, Ираном и Израилем, напомнил глава МИД.

По его словам, предложения российской стороны по урегулированию ситуации были внесены достаточно давно, реакция на них была позитивной.

"Но ничего не последовало в практическом плане по реализации тех идей, которые были выдвинуты", – сказал Лавров, отметив, что они были нацелены на преодоление стремления США и Израиля достичь договоренности за счет нарушения основополагающего права Ирана на обогащение урана.

Министр также добавил, что доля вины европейцев за атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты присутствует.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал иранские военные объекты. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства. С тех пор стороны продолжали атаковать друг друга.

К конфликту 22 июня присоединились США, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. На это Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", атаковав американские базы в Катаре.

Президент США Дональд Трамп 24 июня объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Однако тогда глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг эту информацию и заявил, что соответствующее решение будет принято позже. В свою очередь, израильская сторона согласилась на предложение главы Белого дома, но предупредила, что будет реагировать на нарушения этого режима.

Позже Совбез Ирана подтвердил перемирие с Тель-Авивом.

