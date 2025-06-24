Иран подтвердил перемирие с Израилем

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Тегеран подтверждает перемирие с Тель-Авивом. Об этом говорится в заявлении Высшего совета нацбезопасности Ирана, опубликованном IRIB.

Отмечается, что Иран вынудил Израиль признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. В Совбезе назвали эту победу "божественным даром".

При этом Вооруженные силы Ирана без какой-либо веры в заявления противоположной стороны готовы дать решительный ответ на любое агрессивное действие.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал заявления сторон конфликта на Ближнем Востоке.

"Возобновление сотрудничества с МАГАТЭ – это ключ к успешному соглашению. Я написал (главе МИД Ирана. – Прим. ред.) Аббасу Аракчи и подчеркнул, что этот шаг может привести к дипломатическому решению давнего спора по ядерной программе, и предложил встретиться в ближайшее время", – заявил Гросси на своей странице в соцсети X.

Ранее Израиль заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац поручил военным нанести ответные удары. Однако в Иране опровергли сообщения о якобы выпущенной по Израилю ракете после объявления перемирия.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты Ирана, в ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства. С тех пор стороны продолжают атаковать друг друга.

К конфликту 22 июня присоединились США, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", атаковав американские базы в Катаре.

Президент США Дональд Трамп 24 июня объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Однако тогда Аракчи опроверг эту информацию и заявил, что соответствующее решение будет принято позже. В свою очередь, израильская сторона согласилась на предложение главы Белого дома, но предупредила, что будет реагировать на нарушения этого режима.

