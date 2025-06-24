Песков заявил, что Россия поддержала Иран своей четкой позицией

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Россия оказала Ирану поддержку, выразив четкую позицию относительно ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления ряда аналитиков, которые утверждали, что Россия не сделала всего, что было в ее силах, для поддержки Тегерана. Песков также отметил, что Москва продолжит развивать отношения с Ираном.

"Эти рассуждения, да, конечно, были и будут, это неизбежно", – добавил он.

Тем не менее российскую позицию высоко оценил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, который накануне встречался с Владимиром Путиным, отметил Песков. Он также обратил внимание, что многие хотели бы воспользоваться эскалацией между Ираном и Израилем, чтобы "подлить масла в огонь" и испортить взаимоотношения Тегерана и Москвы.

При этом Кремль не может прогнозировать, действительно ли обмен ударами между Израилем и Ираном прекратился окончательно. По словам Пескова, это связано с тем, что российская сторона не располагает деталями переговоров по данному вопросу.

"Насколько мы понимаем, имели место контакты при посредничестве Катара, контакты президента США (Дональда Трампа. – Прим. ред.) с рядом его визави на Ближнем Востоке. Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому здесь мы ничего не можем сказать", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также на сегодняшний день отсутствует четкое понимание того, насколько серьезно удары США отбросили реализацию иранской ядерной программы, подчеркнул представитель Кремля, комментируя справедливость слов Трампа о том, что ей положен конец.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня. Тогда Израиль атаковал военные объекты Ирана, в ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

К конфликту 22 июня присоединились США, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", атаковав американские базы в Катаре.

Трамп 24 июня объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Однако на тот момент Арагчи опроверг эту информацию и заявил, что соответствующее решение будет принято позже.

Спустя время израильская сторона сообщила, что согласилась на предложение главы Белого дома, однако предупредила, что будет реагировать на нарушения режима прекращения огня. Начало перемирия подтвердил и Тегеран.