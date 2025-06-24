Начальник Генштаба ЦАХАЛ Замир: кампания Израиля против Ирана не завершена

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Израильская военная кампания против Ирана не закончилась, впереди ее ждет новая фаза. Такое заявление по итогам оперативного совещания сделал начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

В настоящее время внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа, передает его слова пресс-служба израильской армии.

При этом тыловое командование ЦАХАЛ отменило все ограничения для населения, введенные ранее на всей территории страны из-за противостояния с Ираном. Решение принято по итогам "оценки текущей ситуации" в сфере безопасности.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился после нанесения еврейским государством ударов по иранским военным объектам. В ответ на это Исламская Республика также провела военную операцию.

Позже США атаковали три ядерных объекта в Иране, на что Тегеран ответил ударами по американским базам в Катаре и Ираке.

Во вторник, 24 июня, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей по прекращению огня между Ираном и Израилем. Соглашение было нарушено, но затем Иран подтвердил перемирие.