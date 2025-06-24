Трамп выругался матом из-за ирано-израильского конфликта

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Американский лидер Дональд Трамп в нецензурной форме высказался о конфликте Ирана и Израиля. Об этом сообщает Sky News.

"Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что они уже не понимают, какого *** творят! Вы это понимаете?" – заявил глава Белого дома.

Обострение конфликта произошло после того, как в ночь на 13 июня Израиль обстрелял военные объекты Ирана. В ответ Исламская республика нанесла удары по территории еврейского государства.

Через некоторое время к конфликту подключились американские военные, которые атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Тегеран реализовал военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по базам США в Катаре.

Трамп 24 июня заявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем. Эту инициативу еврейское государство поддержало, но предупредило, что отреагирует в случае нарушения данного режима.

Через некоторое время глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном режима прекращения огня и поручил военным нанести ответные удары. Затем Иран сообщил о перемирии в конфликте.

Президент США остался недоволен не только Ираном, но и Израилем из-за нарушения режима прекращения огня. Особое возмущение он высказал в сторону еврейского государства и попросил израильскую сторону успокоиться.

Глава Белого дома призвал Израиль не наносить удары по Ирану, так как это будет расцениваться как серьезное нарушение режима прекращения огня. После этого, по словам Трампа, Израиль отказался от атак по территории Исламской республики. Американский лидер уточнил, что перемирие продолжает действовать.

