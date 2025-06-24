NYT: чиновники США шокированы заявлением Трампа о перемирии Ирана и Израиля

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Заявление президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем застигло врасплох некоторых чиновников его администрации. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

Как рассказал представитель Белого дома высокого ранга, определенную роль в достижении договоренностей о прекращении огня сыграл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Со стороны Соединенных Штатов, уточнил он, достичь заключения сделки помогли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые контактировали с Ираном по дипломатическим каналам.

Представитель Белого дома отметил, что Израиль согласился на перемирие при условии прекращения иранских атак, однако он не назвал условия, на которые мог согласиться Тегеран.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии. По его словам, после этого весь мир сможет отметить окончание 12-дневной войны.

Тегеран подтвердил договоренности о прекращении огня с Тель-Авивом, однако заявил о готовности дать решительный ответ на любую агрессию. При этом в Израиле сообщили о нарушении Ираном перемирия, в связи с чем израильским военным было поручено нанести ответные удары.

Конфликт на Ближнем Востоке получил новый виток эскалации 13 июня. В тот день Израиль атаковал военные объекты Ирана, в ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

Кроме того, 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам. В качестве ответной реакции Иран провел операцию, атаковав американские военные базы в Катаре и Ираке.