МАГАТЭ зафиксировало воронки от ударов на объекте в иранском Фордо

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на месте иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси в рамках заседания Совета управляющих агентства, видео выступления опубликовано в соцсети Х.

"На объекте Фордо, главном иранском объекте по обогащению урана до 60%, теперь видны воронки, что указывает на использование проникающих боеприпасов, это согласуется с заявлениями США", – сказал он, добавив, что сейчас оценить ущерб под землей невозможно.

Однако МАГАТЭ не исключает серьезных разрушений из-за мощных взрывов и чувствительности центрифуг. Также агентство зафиксировало разрушения на иранских ядерных объектах в Натанзе и Исфахане. При этом среди поврежденных в Исфахане зданий есть те, которые связаны с переработкой урана.

В связи с ситуацией Гросси призвал вернуться к переговорам для долгосрочной гарантии, что Иран не получит ядерное оружие, а также эффективности глобального режима нераспространения.

Кроме того, Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны согласно требованиям соглашения о гарантиях, подчеркнул Гросси, добавив, что агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу.

Ранее глава МАГАТЭ объявил о готовности выехать в Иран, чтобы содействовать защите ядерных объектов. Он также отметил, что инспекторы агентства в стране должны выполнять свою работу, для чего требуется прекратить боевые действия.

В свою очередь, председатель однопалатного парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что парламент Ирана собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Он уточнил, что данное решение будет оставаться актуальным до получения гарантий профессионального поведения организации.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что военнослужащим Штатов удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Российский МИД осудил атаки США и указал, что удары нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.