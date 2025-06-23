Парламент Ирана рассмотрит приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

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Парламент Ирана собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил председатель однопалатного парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф, передает IRNA.

Такое решение было принято иранской стороной, так как МАГАТЭ, по словам Галибафа, не выполнило ни одно из своих обязательств и превратилось в политический инструмент. Он уточнил, что сотрудничество будет приостановлено до тех пор, пока Тегеран не получит объективных гарантий профессионального поведения организации.

В свою очередь, востоковед Николай Севостьянов в беседе с радио КП назвал большой опасностью удар по атомной электростанции (АЭС) в Бушере. Эксперт считает катастрофой атаку по ядерной станции конвенциональным или любым другим оружием. По его словам, это может грозить разрушением реактора, последствия чего наблюдались ранее в Чернобыле и в Фукусиме.

"Случись такое повторение в регионе, который через Каспий примыкает к России – это все ветрами может быстро донести до наших территорий. Сценарий катастрофический, и избежать его надо любыми способами", – заключил Севостьянов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня, когда Израиль нанес удар по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства.

В ночь на 22 июня Штаты нанесли удар по трем ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что им удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Российский МИД осудил атаки США и указал, что удары нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.