Нетаньяху заявил об исторической победе Израиля

Фото: 123RF/palinchak

Израиль смог добиться исторической победы, которая сохранится в поколениях. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, слова которого передает ТАСС.

"Мы устранили две непосредственные экзистенциальные угрозы: угрозу уничтожения ядерными бомбами и угрозу уничтожения 20 тысяч баллистических ракет", – подчеркнул он.

Нетаньяху указал, что Израиль заморозил ядерный проект Ирана, добавив, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

При этом, как считают в Иране, именно Тегеран вынудил Израиль признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию. В иранском Совбезе назвали эту победу "божественным даром".

Ситуация между Ираном и Израилем обострилась в ночь на 13 июня, когда еврейское государство нанесло удары по военным объектам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал израильскую территорию.

Спустя время к конфликту присоединились США, атаковав три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по американским базам в Катаре и Ираке.

Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Через некоторое время глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном договоренности и поручил военным нанести ответные удары.