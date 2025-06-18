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18 июня, 11:30

Происшествия

Новости мира: два танкера столкнулись в водах ОАЭ

Новости мира: два танкера столкнулись в водах ОАЭ

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Два танкера столкнулись в Оманском заливе из-за ошибки навигации. Авария произошла на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее стало известно, что почти 30 человек эвакуировали с борта судна "Адалин" до того, как оно начало полыхать. Предварительная причина ЧП, по данным властей ОАЭ, – неправильная оценка маршрута одного из танкеров.

В Европе наметился очередной раскол. Лидеры некоторых стран раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку Израиля, пишет Politico. В дипломатических кругах заявили, что с этим не согласны, так как "существует большая разница между правом на самооборону и началом упреждающих военных действий". Кроме того, фон дер Ляйен обвинили в так называемом "одиночном забеге". Имеется в виду, что решение поддержать Израиль было принято без обсуждения с представителями стран сообщества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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