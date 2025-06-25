25 июня, 22:15Политика
Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с главой Украины Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который прошел в Гааге.
По словам Трампа, он хотел узнать, как идут дела у главы киевского режима. При этом после завершения разговора Зеленский написал в Сети, что обсудил с Трампом вопрос прекращения огня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.