Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с главой Украины Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который прошел в Гааге.

По словам Трампа, он хотел узнать, как идут дела у главы киевского режима. При этом после завершения разговора Зеленский написал в Сети, что обсудил с Трампом вопрос прекращения огня.

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