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25 июня, 22:15

Политика

Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине

Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня на Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с главой Украины Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который прошел в Гааге.

По словам Трампа, он хотел узнать, как идут дела у главы киевского режима. При этом после завершения разговора Зеленский написал в Сети, что обсудил с Трампом вопрос прекращения огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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