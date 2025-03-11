Минюст не поддержал инициативу о смене имени детьми без согласия родителей

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Министерство юстиции России не поддержало инициативу депутата Госдумы Владислава Даванкова, который предложил разрешить несовершеннолетним менять имя без разрешения родителей в рамках мер по снижению буллинга среди детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Даванков отмечал, что в последние годы родители зачастую выбирают детям нестандартные имена, которые могут стать причиной буллинга. Ребята могут испытывать стресс или отказываться посещать занятия в школе, говорил депутат.

В соответствии с законодательством России изменение имени до достижения совершеннолетия возможно только с согласия обоих родителей, подчеркнул Минюст. В случае отсутствия такого согласия вопрос решается через суд.

"На основании изложенного, как представляется, отношения, связанные с изменением имени ребенка, не достигшего возраста 18 лет, урегулированы федеральным законодательством в достаточной степени", – говорится в документе ведомства.

В случае травли из-за необычного имени ребенок до 14 лет может поговорить с родителями, которые обязаны защищать его права и интересы, добавил Минюст. Если родители не принимают никаких действий, то законодательство предусматривает механизм защиты ребенка. В этой ситуации сотрудник учебного заведения должен заявить в органы опеки и попечительства о случае травли.

Ранее депутат Анна Скрозникова предложила ввести в российских школах анонимные опросы для борьбы с буллингом. Парламентарий отметила, что на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.

Госдума хочет рассмотреть в первом чтении проект о профилактике травли до конца текущей сессии. Как рассказал депутат Артем Метелев, соответствующий законопроект готов и проходит последние согласования.