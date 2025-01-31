Депутат Буцкая: в Госдуме хотят запретить давать детям необычные имена

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты уже второй год работают над законопроектом, который мог бы запретить давать детям необычные имена, рассказала в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарии начали свою работу с составления проекта, запрещающего называть детей именами противоположного пола, однако в дальнейшем расширили его. По словам Буцкой, невозможность дальнейшего продвижения проекта связана с тем, что в России не существует реестра имен, на который можно было бы сослаться и определить, о каких именно именах будет идти речь.

На данный момент депутаты продолжают работать и искать выход из сложившейся ситуации. При этом все словари, которые парламентарии уже изучили, не охватывают все допустимые имена, подчеркнула Буцкая.

К тому же, отметила она, в России проживает много национальностей и, помимо традиционных русских имен, есть те имена, которые привычны для культуры других народов. В связи с этим составление законопроекта осложняется тем, что парламентарии не должны нарушить права людей.

(вице-спикера ГД, лидера партии "Новые люди" Владислава Даванкова. – Прим. ред.) тоже не имеет отсылки, куда органам ЗАГСа обращаться. А пока этого реестра не будет, ни один законопроект точно не будет принят.

Татьяна Буцкая первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Я надеюсь, что мы найдем решение этого вопроса и объединимся с нашими коллегами из партии "Новые люди", и все-таки защитим наших детей от неправильных имен. Его варианттоже не имеет отсылки, куда органам ЗАГСа обращаться. А пока этого реестра не будет, ни один законопроект точно не будет принят.

Ранее представители партии "Новые люди" во главе с Даванковым выступили с инициативой разрешить несовершеннолетним менять имя в рамках мер по снижению буллинга среди детей. Они направили обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Депутаты обратили внимание, что в последние годы родители зачастую выбирают детям нестандартные имена, которые могут стать причиной буллинга. Из-за имени дети могут испытывать стресс или отказываться посещать занятия в школе.

