ВС РФ освободили населенные пункты Запорожье и Перебудова в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Запорожье и Перебудова в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, ВС РФ зачистили от ВСУ все населенные пункты, откуда противник начинал контрнаступление в 2023 году.

За последние сутки ракетно-артиллерийские удары в ДНР были нанесены по скоплениям войск и техники ВСУ возле Малиевки, Зирки, Новосергеевки, Новопавловки, Мирного и Константиновки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.