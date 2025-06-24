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24 июня, 11:45

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Запорожье и Перебудова в ДНР

ВС РФ освободили населенные пункты Запорожье и Перебудова в ДНР

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Российские войска освободили населенные пункты Запорожье и Перебудова в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, ВС РФ зачистили от ВСУ все населенные пункты, откуда противник начинал контрнаступление в 2023 году.

За последние сутки ракетно-артиллерийские удары в ДНР были нанесены по скоплениям войск и техники ВСУ возле Малиевки, Зирки, Новосергеевки, Новопавловки, Мирного и Константиновки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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