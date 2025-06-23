Песков призвал выяснить последствия режима нераспространения ядерного оружия

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С последствиями для режима нераспространения ядерного оружия, авторитета МАГАТЭ нужно будет разбираться, как и с ядерной безопасностью на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Первым каналом.

По его словам, понятия о последствиях ударов США по иранским объектам пока нет ни у кого. Однако, добавил пресс-секретарь российского лидера, в любой ситуации есть возможности для дипломатического решения.

Российские дипмиссии функционируют в круглосуточном режиме, чтобы соотечественники могли вернуться из стран, находящихся в зоне конфликта Ирана и Израиля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире проекта "Центральный канал".

Она отметила, что работа дипломатов направлена как на туристов, так и на специалистов, членов семей, студентов и многих других. При этом подобная работа осуществляется не только в Иране и Израиле, но и в граничащих с ними Азербайджане и Армении.

Российское министерство иностранных дел призвало граждан РФ в Катаре воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления людей, в том числе в супермаркетах, парках и им подобных. Также россиянам рекомендовали не выезжать в другие части страны.

В случае необходимости они могут обратиться в посольство по номерам телефонов +97444836231 и +97444836821. Также для чрезвычайных ситуаций работает экстренный телефон посольства России в Дохе +97455887659.

Вечером 23 июня Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе" против военных баз США в Катаре и Ираке. Исламская Республика уточнила, что удар по катарской базе Аль-Удейд является ответом на атаку Штатов в отношении иранских ядерных объектов.

По данным СМИ, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Пентагон внимательно следят за потенциальными угрозами базе Аль-Удейд, расположенной в Катаре. При этом американский персонал базы в результате ракетного удара Ирана не пострадал.

В связи с обострившейся ситуацией Катар, Кувейт и Бахрейн временно закрыли воздушное пространство. Также аэропорт Дубая предупредил о задержке или отмене некоторых рейсов. Корректировки уже коснулись расписания авиакомпаний Etihad Airways и Turkish Airlines.