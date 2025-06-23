Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение отряду "Химера" украинской разведки в Сумской области – также российские войска выбили противника из населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

Силами российских войск были нанесены удары по военному аэродрому ВСУ, производственным цехам по сборке ударных дронов, складам беспилотников, боеприпасов и горючего, а также по пунктам временной дислокации противника.

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