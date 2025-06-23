NBC: Иран пригрозил Трампу активизировать "спящие ячейки" в США

23 июня, 06:53Политика
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Власти Ирана за несколько дней до ударов США по ядерным объектам республики отправляли американскому президенту Дональду Трампу послание, в котором была угроза активизировать "спящие ячейки" в случае атаки. Об этом пишет NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Они уточнили, что Трамп получил послание через посредника на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде. В Белом доме пока не прокомментировали эту информацию, как и в постпредстве Ирана при ООН.
Военные США в ночь на 22 июня нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После атаки Трамп заявил, что американским силам удалось полностью уничтожить объекты по обогащению урана.
Президент США выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Он призвал страну вернуться за стол переговоров.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило о возросших рисках терактов в ближайшие два месяца на территории страны после американских ударов по Ирану.
В Иране заявили, что продолжат развитие ядерной программы после атаки США