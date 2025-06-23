МВБ США предупредило о рисках терактов в Штатах после ударов по Ирану

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Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило о возросших рисках терактов на территории Штатов в ближайшие два месяца после ударов, которые военнослужащие страны нанесли по ядерным объектам Ирана.

"Вероятность того, что насильственные экстремисты на территории США самостоятельно мобилизуются на насилие в ответ на конфликт возрастет, если иранское руководство вынесет религиозное постановление, призывающее к ответному насилию против целей на территории США", – говорится в сообщении ведомства.

В МВБ указали, что множество уже произошедших в США терактов были мотивированы антисемитизмом. Продолжающийся конфликт между Ираном и Израилем только побудит находящихся в Штатах лиц планировать допатаки.

Кроме того, ведомство предупредило о растущих рисках кибератак "низкого уровня" со стороны проиранских хакеров. Предупреждение о терактах и прочих атаках действует до 22 сентября.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

В МИД РФ осудили атаки США. В министерстве отметили, что удары по иранским ядерным объектам нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.