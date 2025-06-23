Трамп допустил смену власти в Иране

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Президент США Дональд Трамп не исключил смену действующей власти в Иране, если она не сможет сделать свою страну великой. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Использовать термин "смена режима" политически некорректно, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран великим снова, почему бы не провести смену режима?" – написал Трамп.

Глава Белого дома назвал колоссальным ущерб, который был нанесен ядерным объектам в Иране. По его словам, американские военные продемонстрировали высокое мастерство, нанеся сильные и точные удары.

В ночь на 22 июня американские военнослужащие атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на эту атаку. По его словам, до ударов Тегеран приветствовал переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе.

В МИД РФ осудили атаки США. В министерстве отметили, что эти удары нанесли ущерб режиму ядерного нераспространения.