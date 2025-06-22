NBC: Белый дом готовится к ответному удару со стороны Ирана

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Администрация американского президента Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана, передает NBC со ссылкой на американских чиновников.

"Следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность", – говорится в сообщении.

При этом, по данным телеканала, пока неясно, будут ли ответные удары Тегерана направлены на зарубежные или внутренние объекты США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа сообщила иранскому руководству, что атака Штатов была разовым актом, а не началом войны с целью смены режима в Иране.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за его решение об ударах по Ирану, заявив, что оно "изменит историю".

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал возмутительной атаку США на ядерные объекты Исламской Республики, подчеркнув, что она будет иметь долгосрочные последствия для Штатов.

По его словам, США совершили нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.).