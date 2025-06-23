Глава РФПИ Дмитриев назвал последствия закрытия Ормузского пролива для США

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Цены на американских заправках будут резко расти в случае, если Иран примет решение о закрытии Ормузского пролива. Таким мнением поделился глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Цены на нефть устанавливаются на мировом рынке. Если Ормузский пролив будет закрыт, США не останутся в стороне. Никто не застрахован от глобального нефтяного шока – цены на заправках будут расти", – написал Дмитриев в соцсети X.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате этой атаки удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

После атаки США власти Ирана заявили, что рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также предупредил, что такой шаг приведет к тяжелым экономическим последствиям для самого Тегерана, поскольку вся экономическая деятельность государства осуществляется именно через эту водную артерию.