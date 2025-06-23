03:19Политика
Армия Израиля зафиксировала очередной запуск ракет из Ирана
Фото: depositphotos/trekandshoot
Армия обороны Израиля зафиксировала несколько ракет, запущенных из Ирана в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Сирены тревоги прозвучали в нескольких районах Израиля. Местных жителей призвали укрыться в убежищах. Системы ПВО приведены в готовность для отражения воздушной угрозы.
В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за решение о нанесении авиаударов по ядерным объектам Ирана, отметив, что оно обязательно изменит историю.
Нетаньяху также объявил жителям Израиля, что его обещание по уничтожению иранских ядерных объектов выполнено.
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