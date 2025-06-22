Нетаньяху заявил, что его обещание уничтожить ядерные объекты Ирана выполнено

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его обещание по уничтожению ядерных объектов Ирана выполнено. Об этом политик объявил в своем обращении к нации.

"Вы помните, что с самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено", – цитирует Нетаньяху РИА Новости.

По его словам, израильским ВВС в тесном сотрудничестве с американскими силами удалось ликвидировать ядерную программу Ирана, которая "угрожала существованию Израиля и подвергала опасности весь мир".

Нетаньяху добавил, что сразу после проведения операции он провел трогательный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Премьер Израиля назвал Трампа сильным лидером свободного мира и большим другом Тель-Авива.

Военные США нанесли серию ударов по трем ключевым иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане в ночь на 22 июня. После операции истребители успешно покинули воздушное пространство Ирана.

Во время обращения к нации Трамп заявил, что США полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана. При этом он предупредил, что Штаты готовы в течение считанных минут уничтожать дополнительные цели в Иране в случае необходимости.

Президент США выразил надежду, что ему больше не придется прибегать к авиаударам. Он призвал власти Ирана вернуться за стол переговоров по урегулированию конфликта в регионе. В противном случае Трамп пригрозил Тегерану новыми ударами.