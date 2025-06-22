Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что Тегеран вынужден ответить на атаки Вашингтона

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

Иран вынужден ответить на американские атаки, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа. Только они несут ответственность, <...> Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов безопасности – столько, сколько посчитает нужным", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Аракчи отметил, что у Ирана стало еще меньше поводов доверять западным странам. Однако дверь дипломатии должна оставаться открытой, добавил он.

Глава иранского МИД рассказал, что Тегеран получает послания от Вашингтона по разным каналам. По его словам, в случае необходимости республика ответит на них через посредников.

Дипломат также подчеркнул, что иранская ядерная программа продолжит носить мирный характер.

"Иран не сделал ничего плохого. Мы не понимаем, почему на Иран нужно нападать под ложным предлогом, будто Иран разрабатывает ядерное оружие. Вот уже 20 лет мы пытаемся доказать, что наша мирная ядерная программа на самом деле является мирной и будет оставаться таковой", – заключил Аракчи.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский президент Дональд Трамп заявил, что силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана.

Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

На фоне эскалации генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси созвал экстренное заседание Совета управляющих агентства. Заседание состоится в понедельник, 23 июня.