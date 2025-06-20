Иран продлил закрытие своего воздушного пространства

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Организация гражданской авиации Ирана продлила закрытие воздушного пространства республики. Авиакомпании не смогут выполнить внутренние и международные рейсы до 13:00 по московскому времени 20 июня, сообщает агентство ISNA.

Прошлые ограничения действовали до 01:30 20 июня.

Меры связаны с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Израиль 13 июня ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства и атаковала ряд военных и инфраструктурных объектов.

В связи с этим около 10 тысяч россиян в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) столкнулись с перебоями в авиасообщении. Air Arabia отменила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно. Однако перевозчик продолжит осуществлять вывозные рейсы.

