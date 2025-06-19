Иран вновь продлил закрытие воздушного пространства до 20 июня

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Организация гражданской авиации Ирана вновь продлила закрытие воздушного пространства. Авиакомпании не смогут выполнить внутренние и международные рейсы до 01:30 по московскому времени 20 июня, сообщает IRNA.

Предыдущие ограничения предполагали запрет на полеты внутри Ирана и из него до 13:30 19 июня.

Подобные меры связаны с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Израиль 13 июня ударил по военным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства и атаковала ряд военных и инфраструктурных объектов.

В связи с этим около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении. Также авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из и в Россию до 30 июня включительно. Однако перевозчик продолжит осуществлять вывозные рейсы. После принятого Air Arabia решения пассажирам, которые приобрели билет в составе турпакета, посоветовали обратиться туда, где была сделана покупка.