Россияне провели три дня в Шардже из-за отмены рейсов

Российские туристы, которые не могли вылететь из Шарджи из-за обострения ближневосточного конфликта, начали возвращаться домой. По словам отдыхающих, рейсы переносились несколько раз – сначала на 17, потом на 18 и 21 июня.

Из-за изменений в расписании пассажирам пришлось провести несколько суток в гостиницах. В итоге людей срочно вызвали ночью и автобусами доставили в аэропорт. Сейчас прибытия продолжаются, маршруты остаются нестабильными.

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