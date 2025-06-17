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17 июня, 19:15

Туризм

Россияне провели три дня в Шардже из-за отмены рейсов

Россияне провели три дня в Шардже из-за отмены рейсов

Около 50 рейсов между Россией и ОАЭ состоятся 17 июня

17 июня запланировано более 40 рейсов между Россией и ОАЭ

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Российские туристы, которые не могли вылететь из Шарджи из-за обострения ближневосточного конфликта, начали возвращаться домой. По словам отдыхающих, рейсы переносились несколько раз – сначала на 17, потом на 18 и 21 июня.

Из-за изменений в расписании пассажирам пришлось провести несколько суток в гостиницах. В итоге людей срочно вызвали ночью и автобусами доставили в аэропорт. Сейчас прибытия продолжаются, маршруты остаются нестабильными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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