"Известия": 56% россиян назвали дачу местом для отдыха и ментальной перезагрузки

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Около 56% россиян считают дачу местом отдыха и ментальной перезагрузки. Среди жителей крупных городов этот показатель еще выше – 65%, пишет газета "Известия", ссылаясь на исследование аналитиков.

Среди пожилых людей, чей возраст выше 65 лет, дача реже ассоциируется с отдыхом – только в 38% случаев. При этом 40% респондентов заявили, что вообще ее не посещают.

Вместе с тем эксперты выяснили, что для каждого четвертого москвича и петербуржца, проводящих время в загородном доме, первостепенное значение имеют наличие стабильного интернет-соединения и возможность работать. Для многих из них фазенда – это не место, где они изолированы от внешнего мира, а альтернативное пространство, где они могут оставаться на связи и одновременно наслаждаться природой.

"Пространство тишины с онлайн-доступом становится новой формой баланса", – подчеркнули аналитики.

Кроме того, 17% опрошенных считают такую недвижимость символом успеха и богатства, а 44% видят в ней желательное дополнение к жизни.

В свою очередь, 44% россиян от 18 до 24 лет выразили готовность инвестировать в качественные теплицы и обустройство сада. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Молодежь до 24 лет чаще всего видит в даче место для хобби – ухода за растениями.

При этом каждый четвертый россиянин воспринимает дачу как источник продовольственной независимости. Эксперты подчеркнули, что особенно это актуально в малых городах с населением до 100 тысяч человек, где 33% опрошенных уверены, что дача позволяет значительно экономить на продуктах. В крупных городах этот показатель вдвое ниже – всего 15%.

"В текущей экономической ситуации для многих дача остается точкой опоры – способом почувствовать уверенность в завтрашнем дне", – заключили аналитики.

Ранее юристы напомнили дачникам о рисках при неправильной установке заборов и самовольном использовании чужой земли. Специалисты советуют внимательно проверять границы участка перед началом работ на даче, чтобы избежать штрафов.

Если будет выявлено нарушение, владельца обяжут освободить занятую территорию и выплатить штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка – но не менее 5 тысяч рублей. При отсутствии кадастровой стоимости штраф может составить до 10 тысяч рублей.