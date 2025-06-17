Иран продлил ограничения на авиасообщение до 13:30 17 июня

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Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 по московскому времени 17 июня. Об этом сообщает Nour News со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны.

В публикации отмечается, что данное решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и полетов.

Иран закрыл воздушное пространство в связи с обострением конфликта с Израилем, которое возникло после атаки последнего на военные объекты первого, в том числе завод по обогащению урана. Исламская Республика нанесла ответные удары.

Россия сохраняет готовность в случае необходимости оказать посреднические услуги в разрешении конфликта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва осуждает действия, приведшие к такой опасной эскалации напряженности.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai отменила перевозки пассажиров в Санкт-Петербург и Москву до 17 июня включительно. Перевозчик Air Arabia приостановил регулярные рейсы в Россию до 20 июня, однако лоукостер запустил вывозные рейсы для пассажиров, чьи самолеты из ОАЭ были отменены.