Песков заявил о готовности России стать посредником на Ближнем Востоке

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Россия сохраняет готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги в разрешении ирано-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, за прошедшие дни Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и лидером США Дональдом Трампом.

"Мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности", – подчеркнул Песков, также назвав "хорошим уроком для всех" реакцию международного сообщества на атаки Израиля против Ирана.

По его словам, оно разделилось на тех, кто осудил начало происходящего, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать.

В свою очередь, Кремль отмечает существенную консолидацию общества в Иране на фоне израильских атак. Таким образом Песков прокомментировал заявление Нетаньяху о том, что атака на Исламскую Республику якобы может привести к смене там власти.

Россия контактирует с Израилем и Ираном по соответствующим каналам, а также обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян, добавил Песков.

Обострение конфликта между странами произошло 13 июня после атаки Израиля на военные объекты, в том числе на предприятие по обогащению урана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибли 224 человека, пострадали 1 277.

В связи с напряженной обстановкой посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации. Он обратил внимание, что дипломаты поддерживают связь с гражданами и, несмотря на обстрелы, проводятся встречи с россиянами, которым "оказывают дополнительные услуги, помощь, содействие".