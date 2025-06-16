Mizan: в Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу израильской разведки

Фото: AP Photo/Baz Ratner

Иранца Исмаила Фекри, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад", казнили. Об этом сообщает агентство Mizan.

Фекри задержали зимой 2023–2024 года. По данным СМИ, мужчина передавал израильской стороне чувствительную информацию об Иране, а также поддерживал связь с двумя офицерами "Моссада".

Между тем израильское правительство рассчитывает на 2–3 недели активных боевых действий, передает телеканал "360" со ссылкой на местного жителя Бориса.

При этом, по словам мужчины, Тегеран надеется надавить на жителей Израиля, чтобы те заставили Тель-Авив завершить конфликт.

"Паники нет, потому что человек привыкает ко всему, мы уже знаем, как себя вести. Мы знаем, что, если звучит сирена, нужно зайти в бомбоубежище. Те, у кого есть бомбоубежища в домах, тоже прекрасно это понимают", – сказал мужчина.

Однако он добавил, что определенное напряжение в обществе действительно нарастает из-за увеличивающегося числа пострадавших и оставшихся без крыши над головой.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном произошло после атаки Тель-Авива на иранские военные объекты, в том числе на предприятие по обогащению урана. После этого президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что иранскому народу нужно отложить в сторону разногласия, чтобы выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

Всего в результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали.

В свою очередь, в Иране после начала ударов Израиля по иранской территории погибли 224 человека, пострадали же 1 277 человек.

В связи с напряженной обстановкой посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации. Он обратил внимание, что дипломаты поддерживают связь с гражданами и, несмотря на обстрелы, проводятся встречи с россиянами, которым "оказывают дополнительные услуги, помощь, содействие".