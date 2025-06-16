КСИР пообещал бить по Израилю до его полного уничтожения

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Корпус стражей исламской революции заявил, что продолжит операцию против Израиля до полного уничтожения государства. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу КСИР.

В корпусе заверили, что "Правдивое обещание – 3" и будущие операции станут более сокрушительными и жестокими, точными и разрушительными.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что между Тель-Авивом и Тегераном будет достигнута сделка. Он допустил, что сторонам "придется побороться" друг с другом до того, как они придут в миру.

"Посмотрим, что из этого получится", – передает слова американского лидера радио КП со ссылкой на Reuters.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился после того, как еврейское государство в ночь на 13 июня ударило по военным объектам, в том числе по заводу по обогащению урана. Тегеран ответил на эти действия аналогичными ударами. Новая волна взаимных атак произошла ночью 16 июня.

На этом фоне российским гражданам рекомендовали покинуть Израиль до нормализации обстановки.