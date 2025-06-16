Иран с помощью новых методов заставил ПВО Израиля атаковать друг друга

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Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) атаковали друг друга в результате нового метода, использованного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что во время последней иранской атаки по Израилю КСИР провел операцию, в ходе которой удалось вызвать сбой в работе системы ПВО Израиля.

"В ходе этой операции, благодаря применению новых методов и возможностей в разведки и оборудования многоуровневые оборонные системы командования и управления вражеского израильского режима вышли из строя и стали атаковать друг на друга", – рассказали в КСИР.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что иранскому народу необходимо отложить в сторону разногласия для того, чтобы выступить единым фронтом против агрессии со стороны Израиля. При этом, по его словам, Тегеран не стремился к войне и не начинал ее.

Конфликт между странами обострился после того, как Израиль атаковал несколько иранских военных объектов, включая предприятие по обогащению урана. В ответ Иран нанес удары по израильским военным объектам.

При этом в иранском МИД заявляли о возможности прекращения атак, если Израиль поступит также. Иран готов подписать соглашение об отсутствии у страны ядерного оружия.

