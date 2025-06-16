Совет управляющих МАГАТЭ соберется по запросу России из-за ситуации в Иране

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Внеочередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пройдет в понедельник, 16 июня, по запросу России и будет посвящена конфликту Ирана и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при международных организациях Михаила Ульянова.

Заседание пройдет в штаб-квартире МАГАТЭ в Венском международном центре. Главной темой станут израильские атаки на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями организации. При этом представитель подчеркнул, что заседание пройдет в закрытом режиме, на него не будут допускать представителей СМИ.

Ранее стало известно, что четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения из-за израильских атак ночью 13 июня. В том числе были повреждены установка по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин.

Также Израиль нанес ракетные удары по ядерному объекту в иранском Натанзе. Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что израильские удары нанесли поверхностный ущерб.