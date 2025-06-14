МАГАТЭ заявило о повреждении важных зданий на ядерном объекте в Исфахане

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Четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения 13 июня. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"<…> включая установку по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин", – говорится в публикации агентства в соцсети X.

Увеличения уровня радиации за пределами объекта не предвидится, добавили в МАГАТЭ.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Ракетами были поражены военные и ядерные объекты. В результате атаки погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

В ответ Иран начал операцию под названием "Правдивое обещание-3". Ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз.

Позже СМИ сообщили о мощном взрыве в городе Исфахан, где расположен центр по переработке урана имени экс-президента Ирана Ибрахима Раиси. Также, по данным журналистов, взрывы были слышны в районах Хакимия и Тегеранпарс к востоку от Тегерана.