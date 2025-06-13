Гросси: уровень радиации за пределами ядерного объекта в Натанзе не изменился

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации за границей ядерного объекта в иранском Натанзе не изменился после израильских атак. Его заявление транслирует организация на странице в соцсети X.

Он уточнил, что внутри объекта были выявлены альфа-частицы, которые можно отслеживать с помощью защитных мер.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами добавил, что на объекте в Натанзе зафиксирован лишь поверхностный ущерб от ударов Израиля. По его словам, которые передает портал ISNA, в результате произошедшего никто не пострадал.

Он также заявил, что Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых-ядерщиков.

Израиль атаковал завод по обогащению урана в Натанзе, а также военные объекты в Иране в ночь на 13 июня. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид, глава КСИР Хосейн Салами и физики-ядерщики.

Во второй раз Израиль нанес удар по иным ядерным объектам Ирана и окрестностям городов Тебриз и Шираз, а после атаковал город Керманшах и район аэропорта Тебриза.

По последним данным, не менее 8 человек погибли в результате израильских ударов по городу Тебриз. Еще 12 человек пострадали. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на данные атаки. Он уточнил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

