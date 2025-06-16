Российские туроператоры приостановили продажу туров в Иран и Израиль

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Минэкономразвития вслед на МИД рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль, а операторам приостановить продажу туров, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В туркомпаниях рассказали, что есть небольшое количество аннуляций уже забронированных туров, но, поскольку оба направления немассовые, их очень немного. С теми туристами, которые находятся в обеих странах, поддерживают связь принимающие компании, за их безопасностью следят.

Например, директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева рассказала, что в Иране в настоящий момент находится небольшая экскурсионная группа, поездка заканчивается, туристам организуют трансфер до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой. В Израиле сейчас находится семья, которая пока не хочет прерывать свой отдых. С туристами, застрявшими в Иордании из-за остановки полетов, поддерживают связь гиды. 17 июня, по обещанию Royal Jordan, полеты должны восстановиться.

Одновременно с этим туроператор получает заявки на аннуляцию бронирований турпоездок в израильский Эйлат. Туристам предлагается либо возврат денег, либо альтернативное направление, например, в Турцию. Однако о массовость говорить не приходится, так как летная программа только началась, а бронирования лишь набирали силу.

"В любом случае, Иордания, Израиль, Иран – нишевые направления, капля в море по сравнению с теми проблемами, которые приходится решать сейчас туроператорам на действительно массовом направлении – ОАЭ", – рассказала Домостроева.

У компании "Русский Экспресс" нет туров в Иран в ассортименте, однако продавались туры в Израиль. В стране сейчас находится небольшое количество клиентов туроператора. Поскольку глубина продаж на этом направлении небольшая, возвраты и переносы будут производиться в порядке, установленном законодательством РФ.

Российское посольство в Каире в то же время рекомендовало туристам, находящимся в Египте, следить за объявлениями египетский властей и выполнять все распоряжения. Тем, кто планирует поездку на Синай, посоветовали трезво оценить риски, поскольку расстояние до границы с Израилем составляет всего 190 километров. Однако официальных рекомендаций от МИД РФ относительно Египта не было, а от туроператоров нет сообщений о желающих досрочно выехать из этой страны.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана, Тегеран ответил на эти действия аналогичными ударами. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что среди целей удара были физики-ядерщики. Иран заявлял о гибели 73 женщин и детей из-за ударов Израиля. Кроме того, корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что продолжит операцию против Израиля до полного уничтожения государства.