Премьер Израиля Нетаньяху: цель операции – уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна, атакуя Иран, преследует три основные цели: уничтожение ядерной и ракетной программ республики, а также ликвидацию "оси террора", то есть сети иранских сателлитов в регионе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Результатом израильских атак может стать свержение иранского режима, так как, по мнению Нетаньяху, он уже ослаб.

"Мы меняем лицо Ближнего Востока, и мы, безусловно, видим, что в Иране произойдут огромные изменения", – отметил израильский премьер.

При этом Нетаньяху указал, что давал шанс Ирану на урегулирование дипломатическим методом спора вокруг ядерной программы. По его словам, у иранской стороны было 60 дней на переговоры с США. Однако в тот момент верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль будет уничтожен.

"Мы все поняли. Мы хотим увидеть результат", – добавил Нетаньяху, указав, что добьется результата военным путем.

Израиль атаковал военные объекты Ирана 13 июня. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках ядерной программы.

В ответ Иран атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт.

В результате атак по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибли не менее 224 человек, а пострадали – 1 800.

На фоне продолжающихся атак Израиля и Ирана американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Исламская Республика не побеждает в этом конфликте, поэтому она должна начать переговоры. Он подчеркнул, что США всегда поддерживали израильских властей, которые сейчас находятся "в хорошем положении".

